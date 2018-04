Emeritný pápež Benedikt oslavuje 91. narodeniny

Emeritný pápež Benedikt XVI., archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 16. apríla (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. sa v pondelok dožíva 91 rokov. Svoje narodeniny plánuje stráviť ako zvyčajne v pokojnej atmosfére v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne, kde sa už vyše päť rokov venuje rozjímavému životu, informovalo Vatikánsky rozhlas.Spoločnosť Benediktovi budú v narodeninový deň robiť jeho najbližší jeho najbližší vrátane staršieho brata 94-ročného Georga Ratzingera, ktorý pri tejto príležitosti pricestoval z Bavorska. Emeritného pápeža by podľa jeho tajomníka, arcibiskupa Georga Gänsweina, mala v kláštore čakať aj malá oslava.Benedikt XVI. sa narodil ako Joseph Ratzinger 16. apríla 1927 v bavorskej dedine Marktl am Inn. Pápežom sa stal v apríli 2005, po smrti Jána Pavla II. Svojho pontifikátu sa však dobrovoľne vzdal vo februári 2013, čo zdôvodnil tým, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie úradu.Benedikt XVI., ktorý sa vzdal funkcie ako prvý pápež za takmer 600 rokov, sa po odstúpení utiahol do kláštora vo vatikánskych záhradách. Tam žije v ústraní, prijíma však občasných návštevníkov, medzi ktorými nechýba ani jeho nástupca, pápež František.