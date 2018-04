Emery po sezóne skončí na lavičke Paríža St. Germain

Tréner Unai Emery. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. apríla (TASR) - Španielsky tréner Unai Emery už v nasledujúcej sezóne nepovedie futbalistov francúzskeho majstra Paríž St. Germain. Podľa piatkovej informácie agentúry AP mu klubové vedenie nepredĺžilo zmluvu.Štyridsaťšesťročný Emery prišiel do PSG pred dvoma rokmi, keď nahradil na poste Laurenta Blanca. Podpísal zmluvu na dva roky. Do hlavného mesta krajiny prišiel s veľkou reputáciou, keďže s FC Sevilla predtým trikrát za sebou vyhral Európsku ligu UEFA.V minulej sezóne ale nezískal titul v Ligue 1 na úkor rivala z AS Monaco. Zlyhal tiež v Lige majstrov, Keď v osemfinále proti FC Barcelona jeho tím nevyužil náskok 4:0 z prvého domáceho duelu a na Camp Nou prehral 1:6. Parížania neprerazili v LM ani v tejto sezóne, keď im stopku vo štvrťfinále vystavil Real Madrid. Špekuluje sa, že by ho mal nahradiť Nemec Thomas Tuchel.