Emily Watsonová zažiarila už vo svojom debute na striebornom plátne

Britská herečka Emma Watsonová.

Londýn/Bratislava 14. januára (TASR) – Britská herečka Emily Watsonová sa v sobotu 14. januára dožíva 50 rokov.Prvýkrát upútala svetovú pozornosť v nezabudnuteľnej roli Bess vo filme Prelomiť vlny (1996) režiséra Larsa von Triera. Za svoj srdcervúci výkon získala nominácie na Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA (1997). Okrem toho si prevzala ceny European Film Awards (1996), New York Film Critics Circle Awards (1996) a London Critics Circle Film Awards pre britský objav roku (1997).Emily Watsonová sa narodila 14. januára 1967 v Londýne v Spojenom kráľovstve ako dcéra architekta a profesorky angličtiny. Po štúdiu anglickej literatúry na Bristolskej univerzite (University in Bristol) sa hlásila na hereckú školu Drama Studio London, nebola však prijatá. Až po troch rokoch, počas ktorých pracovala ako servírka či administratívna pracovníčka, úspešne zložila talentové skúšky. V roku 1992 získala angažmán v prestížnom divadelnom súbore Royal Shakespeare Company. Niekoľko rokov sa pohybovala výhradne v divadelnej sfére.Na filmovom plátne uspela a okamžite sa zapísala do povedomia kritikov i širokej verejnosti už svojou prvou úlohou v romantickej dráme Breaking the Waves (Prelomiť vlny, 1996). Emily Watsonová predviedla strhujúci herecký výkon, keď sa stala mladou a naivnou, avšak hlboko veriacou Bess McNeilovou, ktorá sa z lásky k ochrnutému manželovi obetuje a poskytuje svoje telo iným mužom v presvedčení, že mu tak prinesie vyslobodenie.Hoci herečka svojím zjavom pôsobí krehko, ďalšie pozoruhodné kreácie predviedla v psychologicky náročných rolách emancipovaných a vnútorne silných žien. Upútala napríklad vo filmoch Metroland (1997) alebo The Boxer (1997). Druhú nomináciu na Oscara a Zlatý glóbus (1999) jej priniesla úloha geniálnej violončelistky Jacqueline Du Pré v životopisnej dráme Hilary and Jackie (1998). V ďalších rokoch si Emily Watsonová zahrala v prvotriednych filmoch ako Angela's Ashes (Angelin popol, 1999), Gosford Park (2001), Equilibrium (2002), Red Dragon (Červený drak, 2002) alebo Wah-Wah (2005).Všestranná Watsonová získala v roku 2012 cenu BAFTA a nomináciu na Zlatý glóbus za svoj výkon v televíznej dramatizácii Appropriate Adult (2011). Jej novšiu filmografiu tvorí napríklad veľkolepá historická dráma Anna Karenina (2012), fantazijná snímka The Book Thief (Zlodejka kníh, 2013), vojnová dráma Testament of Youth (Testament mladosti, 2014), sfilmovaný životný príbeh Stephena Hawkinga The Theory of Everything (Teória všetkého, 2014) alebo dobrodružný film Everest (2015).