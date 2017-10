Eminem daruje odškodné od národnej strany, ktorá porušila autorské práva, obetiam hurikánov

BRATISLAVA 28. októbra - Americký rapper Eminem daruje odškodné, ktoré vysúdil počas sporu s Novozélandskou národnou stranou, obetiam hurikánov.Informáciu potvrdil magazínu Billboard umelcov hovorca s tým, že 45-ročný rodák zo St. Joseph v štáte Missouri plánuje peniaze poslať iniciatívam, ktoré poskytujú osobám postihnutým prírodným nešťastím pomoc.

Pieseň použili vo volebnej kampani

Novozélandská sudkyňa Helen Cull v stredu rozhodla, že strana musí zaplatiť spoločnosti Eight Mile Style zastupujúcej Eminema 600-tisíc novozélandských dolárov (v prepočte približne 353-tisíc eur) za porušenie autorských práv. Konzervatívci použili v roku 2014 vo volebnej kampani 186-krát skladbu, ktorá sa podľa súdu len minimálne líši od interpretovho hitu Lose Yourself.Eminem, vlastným menom Marshall Bruce Mathers III., debutoval v roku 1996 albumom Infinite, ktorý mu však nepriniesol úspech. Známym sa stal až o tri roky neskôr po vydaní nahrávky The Slim Shady LP (1999), ktorá obsahuje hit My Name Is. Nasledovali The Marshall Mathers LP (2000), The EminemShow (2002), Encore (2004), Relapse (2009), Recovery (2010) a The Marshall Mathers LP 2 (2013).

Za pieseň Lose Yourself získal Oscara

Okrem toho je členom formácií D12 a Bad Meets Evil - s D12 má na konte štúdiovky Devil's Night (2001) a D12 World (2004), s Bad Meets Evil zas EP Hell: The Sequel (2011). Je držiteľom pätnástich cien Grammy a v roku 2003 získal Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná filmová pieseň za spomínanú skladbu Lose Yourself zo snímky 8. míľa (2002), v ktorej si aj zahral.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.