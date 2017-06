Emir Kusturica vystúpi so svojou hudobnou skupinou na Kryme

Srbský režisér Emir Kusturica Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Simferopol 15. júna (TASR) - Renomovaný srbský filmový režisér a hudobník Emir Kusturica vystúpi 23. júla so svojou folkrockovou skupinou The No Smoking Orchestra na jedinom koncerte na Kryme.uviedli dnes organizátori podujatia.Skupina zahrá obľúbené skladby z Kusturicových filmov ako Čierna mačka, biely kocúr (1998), Život je zázrak (2004), Dom obesenca (1988), Arizonský sen (1992) či Testament (2007). Kusturica hrá v skupine na gitaru a spieva.Kusturica (62) za svoje filmy získal Zlatú palmu z Festivalu v Cannes, Strieborného medveďa z Berlínskeho medzinárodného filmového festivalu či Strieborného leva z Benátskeho filmového festivalu.Snímka Na mliečnej ceste podľa agentúry TASS získala v máji ocenenie ako najlepší hraný film na 26. ročníku Medzinárodného festivalu slovanských filmov Zlatý rytier v čiernomorskom meste Sevastopol.