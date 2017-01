Emisie VW už riešia aj v Poľsku, úrady začali proti automobilke konať

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 19. januára (TASR) - Problémy nemeckej automobilky Volkswagen v súvislosti s podvádzaním pri emisných testoch pokračujú. Najnovšie začal konanie proti firme poľský Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov, a to za klamanie zákazníkov. V prípade, že nemecká spoločnosť dostane pokutu, mohla by jej výška dosiahnuť 10 % z objemu tržieb, ktoré Volkswagen generuje na poľskom trhu.Úrad oznámil, že preveruje, či systém, ktorý bol nainštalovaný do áut značiek VW, Audi, Seat a Škoda po roku 2008, neumožňuje umelo znižovať počas emisných testov hodnoty oxidov dusíka. Zároveň dodal, že emisie, ktoré boli autám namerané počas bežnej prevádzky, sa od tých, ktoré uvádzal Volkswagen, líšia. To podľa úradu znamená, že spotrebitelia boli zavádzaní.Konanie proti automobilke však nemusí automaticky viesť k pokute.uviedol úrad s tým, že v takom prípade by pokutu nestanovil.