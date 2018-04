Emma Drobná hosťom Jamesa Blunta na májovom koncerte v Bratislave

James BLUNT v máji v Bratislave už takmer vypredaný Foto: Agentúra AMADEUS, s.r.o. James BLUNT v máji v Bratislave už takmer vypredaný Foto: Agentúra AMADEUS, s.r.o.

Bratislava 26. apríla (OTS) - James Blunt, ktorý v rámci svetového turné THE AFTERLOVE TOUR vystúpi v 10. mája 2018 v bratislavskej NTC aréne, si už vybral svojho predskokana na slovenskom koncerte. Z ponúkaných interpretov ho najviac zaujal jeden z najostrejšie sledovaných talentov novej generácie našej hudobnej scény, 24-ročná Emma Drobná.Organizátor koncertu: "Áno môžem potvrdiť, že manažment Jamesa Blunta nám už potvrdil meno predkapely, ktorú si vybrali. Chceli po nás 3 možnosti - rozhodli sa, že svojimi skladbami spestrí Jamesov koncert práve Emma Drobná. "neskrývala nadšenie: "My sa aj s kapelou veľmi tešíme! Mne keď to oznámil manažér, tak som tomu až nechcela veriť. A už sa na to veľmi teším, predsa len, jeho všetci veľmi dobre poznajú, takže už len stretnutie so spevákom a jedným z mála mužov, ktorý všetkým babám tvrdí, že sú krásne bude príjemné...Bude to pre mňa veľká česť zaspievať si pred ním, ako jeho predkapela..."Popri hitoch You're Beautiful, Goodbye My Lover, či Carry You Home zaznejú teda takisto aj hity Smile, alebo Words rodáčky z Nového Mesta nad Váhom, kde sa narodila 24. marca 1994. Štúdium absolvovala v Dánsku a po maturite dva roky žila a pracovala v Londýne. V decembri 2015, po návrate na Slovensko, sa stala víťazkou speváckej súťaže Československá SuperStar. Bezprostredne po výhre podpísala zmluvu s vydavateľstvom Warner Music a s nahrávacím štúdiom Creative Music House.V závere roka 2015 vydala debutový album autentických záznamov živých vystúpení zo semifinálových a finálových kôl SuperStar. Vzápätí sa stala jednou z hviezd televíznej šou Tvoj tvár znie povedome. Emmin autorský singlový debut Smile prišiel v septembri 2016 a stal sa najhranejšou skladbou slovenského rádiového éteru IFPI. O necelý rok neskôr predstavila dlhoočakávaný druhý autorský singel Words v sprievode videoklipu, ktorý nakrútila vo Veľkej Británii. V roku 2017 zažiarila ako súťažiaca v tanečnej šou Let´s Dance. V tom istom roku, na jeseň 2017 vydala debutový autorský album You Should Know.Emma Dobná vystúpi ako hosť Jamesa Blunta na jeho koncerte 10. mája v bratislavskej NTC Aréne o 19:00hod. Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal.