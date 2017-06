Emma Drobná zverejnila skladbu Words, plánuje aj videklip

Words je silná skladba

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Emma Drobná zverejnila skladbu Words, ku ktorej ponúkla aj lyric video.Interpretka, ktorá už má na konte hit Smile, vytvorila novinku z dvoch rozpísaných piesní. "Spočiatku som nemala predstavu, ako bude vo finále znieť. Improvizovala som rôzne melódie a nakoniec sme z toho vytvorili Words. Inšpirovali ma situácie, ktoré sa mi udiali a rôzne situácie a ľudia okolo mňa," uviedla."Words je o dôležitosti slov, ktoré počúvame, vnímame a ľahko sa im poddáme a uveríme im. V tomto kontexte sú to slová od osoby, ktorej veríme, aj keď vieme, že sa s ľuďmi zahráva. Často si povieme a myslíme, že sme to práve my, kto dokáže toho druhého zmeniť, ale nie vždy sa to stane, a on potom ublíži nám a ubližuje aj ďalším - tie slová, dotyky, úsmevy a emócie sú niekedy také silné a príjemné, že zabúdame na realitu. V konečnom dôsledku by si mal každý v každej situácii uvedomovať, čo hovorí a či tým neubližuje ostatným a to nielen vo vzťahu, ale celkovo v živote. Podľa mňa je zbytočné si naschvál ubližovať hlúposťami, či už na sociálnych sieťach alebo z roztopaše či macherstva," objasnila víťazka súťaže Česko Slovenská SuperStar z roku 2015.O produkciu sa postaral tím z Creative Music House. "Words je silná skladba s moderným zvukom a mimoriadnym rádiovým potenciálom napriek tomu, že to nie je prvoplánový hit. Tak isto ako pri singli Smile je základom songu Emma a jej osobitý spevácky prejav," vyjadril sa Peter Graus. "Words sa slovami nedá opísať, aj keď sa tak volá," dodal Tomáš Zubák.Fanúšikovia a fanúšičky sa môžu tešiť aj na videoklip k piesni Words."Máme naplánované točenie v Londýne, ktorý je ako môj druhý domov, keďže som tam prežila dva roky života. Toto mesto má pre mňa obrovskú emóciu, ale zároveň aj anonymitu veľkomesta. Mám tam svoje obľúbené miesta, kam sa vždy vraciam, keď tam prídem. Takže je dosť možné, že tam budú zábery aj týchto lokalít. Chcem, aby to vyzeralo viac - menej spontánne, ale aj trošku sentimentálne, keďže v pesničke akoby spomínam na tie pocity, ktoré som prežívala. Presný námet ešte nemáme. Chcem sa nechať inšpirovať pocitmi, ktoré budem práve prežívať," povedala Drobná, ktorá má podľa jej spolupracovníkov v súčasnosti veľa práce."Pripravuje nový koncertný program s kapelou a vlastným repertoárom tak často, ako jej to dovolí mimoriadne nabitý program vystúpení na Slovensku aj v Čechách," uviedol Graus. "Ak všetko pôjde podľa plánu, na jeseň sa môžu fanúšikovia tešiť na Emmino debutové EP," prezradil Zubák.Informácie pochádzajú od Adriány Čahojovej z agentúry Soul For Show a z archívu agentúry SITA.