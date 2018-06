Emre Can definitívne opustí FC Liverpool

Na snímke Emre Can (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 8. júna (TASR) - Nemecký futbalista Emre Can opustí FC Liverpool po vypršaní platnej zmluvy. V piatok to potvrdilo vedenie anglického klubu napriek tomu, že tréner Jürgen Klopp dúfal v jeho zotrvanie v kádri "The Reds".Dvadsaťštyriročný stredopoliar prišiel do Liverpoolu v roku 2014 z nemeckého Bayeru Leverkusen a za tím z Anfieldu nastúpil 167-krát. Can sa nezmestil do nominácie trénera nemeckej reprezentácie Joachima Löwa na MS 2018 v Rusku.Podľa viacerých médií by mal v júli zakotviť v drese talianskeho šampióna Juventusu Turín, s vedením úradujúceho talianskeho majstra sa už údajne dohodol na štvorročnom kontrakte s platom päť miliónov eur za sezónu. Príchod by mal skompletizovať po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky, ktorú má naplánovanú na budúci týždeň.LFC tiež opustí obranca Jon Flanagan, ktorý je odchovanec klubu. Informovala o tom agentúra AP.