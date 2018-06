Emre Can opúšťa Liverpool, dohodol sa na zmluve s Juventusom

Na archívnej snímke vľavo Emre Can. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 5. júna (TASR) - Futbalový stredopoliar Emre Can opúšťa anglický klub FC Liverpool, v ktorom mu na konci júna vyprší zmluva. Podľa portálu goal.com posilní od novej sezóny Juventus Turín, s vedením úradujúceho talianskeho majstra sa už dohodol na štvorročnom kontrakte. Príchod by mal skompletizovať po absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky, ktorú má naplánovanú na budúci týždeň.Emre Can pôsobil v Liverpoole od roku 2014, predtým hrával za Bayern Mníchov a Bayer Leverkusen. Dvadsaťštyriročný nemecký reprezentant, ktorý odohral za národný tím 20 zápasov (1 gól) a nedostal sa do záverečnej nominácie na MS do Ruska, by mal v Juventuse zarábať päť miliónov eur za sezónu.