Emy a Emmy pokrstili prvú spoločnú knihu pre dcéry a mamy

Na archívnej snímke Emma Tekelyová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. januára (TASR) - Prvú spoločnúuviedli do života v deň menín jej autoriek (30.1.) v bratislavskom Panta Rhei na Poštovej. Interaktívnu knižku pre deti od osem rokov vytvorila mama Emma Tekelyová so svojou dcérou Emou. Na knihe, ktorá dostala názov podľa najznámejšej vety zo šlabikára - Ema má mamu, mama má Emu, sa podieľala aj ilustrátorka Noémi Kolčáková, autorka vizuálnej podoby knižných postavičiek mamy a Emy. Pod grafický dizajn novinky, ktorú ešte pred koncom roka 2017 vydal Ikar, sa podpísala Mária Rojko.komentovala novinku pre TASR Emma Tekelyová. Známa moderátorka sa netají tým, že kniha, ktorá "dáva dieťaťu príležitosť formou zvedavosti, otázok, pátrania, premýšľania a vlastných nápadov zaznamenávať si svoje zistenia o sebe, vzťahoch v rodine, priateľstve", obsahuje množstvo výchovných momentov. Tie sú však podané zábavnou formou, aj chytákmi.doplnila k novému titulu, v ktorom nechýba ani kapitola o módnej polícii:Ema má mamu, mama má Emu - nie je len názov kreatívnej knižky, denníka či zápisníka, ale tiež iniciatívy za to, aby dcéry a mamy spolu trávili čas. Projekt, ktorý má upozorniť predovšetkým na vzťah mamy a dcéry, vymysleli Tekelyové spolu s ďalšími menovkyňami.vysvetľuje Emma Tekelyová.Krstnými mamami interaktívnej novinky sa stali známe mamy - manželka Mareka Majeského, herečka Janka Majeská a moderátorka Andrea Šprochová spolu s dcérkami Emou a Emmkou, i moderátorka Soňa Müllerová, ktorá síce dcéru Emu má, ale momentálne je v zahraničí. Na otázku, či bude mať "kniha pre dcéry a mamy" aj pokračovanie, autorka reagovala: