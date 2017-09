Horúce témy

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 4. septembra 2017 (WBN/PR) - Ak sa zaujímate o najnovšie trendy v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva, na 12. ročníku konferencie ENERGOFÓRUM® by ste určite nemali chýbať. Poznačte si do kalendárov termín – 12. a 13. október a atraktívne miesto konania – Grand hotel Jasná.Konferencia tento rok spojí pod jednu strechu expertov a spoločnosti z elektroenergetického a plynárenského biznisu. Tomu je prispôsobený aj program. Zameriava sa na horúce témy, ktoré teraz rezonujú v energetickom sektore. Jednou z nich je reforma systému podpory OZE, keďže súčasný systém už stihol vygenerovať deficit vo výške niekoľko stoviek miliónov eur. Dodávateľov plynu budú určite zaujímať možnosti modernizácie veľkoobchodného trhu. Aktuálne témy doplnia najnovšie trendy zo sveta inteligentnej energetiky. Viac o bohatom programe nájdete na stránkach konferencie O vysokú úroveň konferencie sa postarajú aj renomovaní spíkri zo zahraničia. Prominentný stratég Nenad Pacek poradí firmám, či investovať a rozvíjať biznis napríklad aj na Slovensku. Stav v energetike pritom patrí medzi rozhodujúce kritériá. Vy sa môžete tešiť na jeho príspevok „Svetová ekonomika a jej priamy vplyv na sektor energetiky“. Ak sa zaujímate o marketing produktov v energetike, ktoré sa líšia od štandardných spotrebiteľských produktov, nemali by ste zmeškať prednášku vyhľadávaného experta Roberta Seegera na tému „Inovatívny marketing neviditeľných produktov.“ Viac o spíkroch konferencie nájdete v samostatných profiloch Využite zľavnené účastnícke poplatky najneskôr do 11. 9. 2017. Všetko vybavíte pohodlne prostredníctvom online registrácie style="text-decoration: underline">ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu. Na konferencii vystúpia aj renomovaní zahraniční spíkri N. Pacek a R. Seeger. © SITA Všetky práva vyhradené.