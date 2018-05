ENISA: Nariadenie GDPR je medzníkom v ochrane osobných údajov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. mája (TASR) - Ide o medzník v ochrane osobných údajov a súkromia jednotlivcov, zhodnotila v piatok Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) vstup všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) do platnosti.Agentúra so sídlom v gréckom Irakliu, ktorá slúži ako centrom pre kybernetickú bezpečnosť v Európe, pripomenula, že po dlhodobom legislatívnom procese sa začalo v praxi uplatňovať nariadenie EÚ číslo 679 z roku 2016. To z právneho hľadiska obsahuje "solídne" riešenia v prospech individuálnych práv občanov Únie, ako aj prísne povinnosti pre poskytovateľov služieb v on-line prostredí a je priamo uplatniteľné na všetky členské štáty EÚ.Výkonný riaditeľ agentúry ENISA Udo Helmbrecht v správe pre médiá zdôraznil, že uplatňovanie GDPR okrem významu z právneho hľadiska znamená pre agentúru aj nový impulz pre politickú prácu v oblasti bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov.Podľa agentúry nariadenie GDPR v porovnaní s predchádzajúcim právnym rámcom na ochranu osobných údajov zavádza zdokonalený prístup k spravovaniu údajov a vyššiu zodpovednosť tých, ktorí tieto údaje skladujú a spravujú. Znamená aj dôraznejšiu úlohu úradníkov regulačných orgánov na ochranu údajov, povinné oznámenia o narušení osobných údajov, zavedenie vyšších bezpečnostných štandardov na ochranu údajov, poskytovanie osobného súhlasu pre nakladanie s údajmi a zavedenie pokút pre spoločnosti, ktoré nebudú rešpektovať nové nariadenie.Helmbrecht zdôraznil, že pojmy ako "právo na zabudnutie" (v on-line priestore) či "ochrana údajov vo fáze návrhu a zlyhania" otvárajú v praxi nové možnosti na citlivú ochranu základných ľudských práv.Agentúra ENISA je dlhoročným prispievateľom k politike EÚ v oblasti budovania dôvery a bezpečnosti na jednotnom digitálnom trhu.