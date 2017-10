Environmentálnu výchovu na školách podporí Zelený vzdelávací fond

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) - Rozvoju environmentálnej výchovy detí má na Slovensku pomôcť nový Zelený vzdelávací fond. Zriadený je pri Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) a na prerozdelenie je v ňom aktuálne k dispozícii 130.000 eur.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR László Sólymos (Most-Híd).Organizácie môžu do fondu podávať žiadosti o podporu svojich projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu od piatku 20. októbra. Sólymos vysvetlil, že cieľom bolo namiesto jednorazovej pomoci vytvoriť systémové riešenie, ktoré dokáže dlhodobo podporovať malé i väčšie projekty v oblasti envirovýchovy. Má reagovať na nedostatočnú envirovýchovu na školách.povedal štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla. Podporovanými aktivitami budú environmentálna výchova, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží alebo interaktívne aktivity.Oprávnenými žiadateľmi o podporu sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Maximálna výška podpory je stanovená v prípade projektov s regionálnym dosahom na 5000 eur a s celoslovenským na 10.000 eur. Podmienkou je spolufinancovanie zo strany príjemcu vo výške päť percent z celkovej požadovanej sumy. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra vrátane, vyhodnotiť by sa mali v marci 2018. Kurilla verí, že následne sa podarí zrealizovať aj ďalšiu výzvu.ozrejmil generálny riaditeľ SAŽP Matej Ovčiarka.Príjem fondu tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy o účelovom finančnom dare, vedené sú na osobitnom účte v Štátnej pokladnici SR. Do Zeleného vzdelávacieho fondu prispeli okrem ministerstva životného prostredia aj súkromné spoločnosti – CRH, Velux Slovensko, Slovnaft, Slovalco a Nadácia VÚB. Sólymos je presvedčený, že finančné prostriedky pre fond sa podarí zohnať aj v budúcnosti.Všetky informácie o Zelenom vzdelávacom fonde sú dostupné na webe www.zelenyvzdelavacifond.sk.