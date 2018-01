ENVIROREZORT: Boj so suchom si žiada desiatky miliónov eur

Na archívnej snímke L. Sólymos Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) - Na opatrenia na zníženie dôsledkov sucha a jeho prevenciu má do roku 2021 smerovať 59 miliónov eur. Peniaze pôjdu najmä z eurofondov. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody z dielne envirorezortu. Celkovo by však na nevyhnutné opatrenia podľa ministerstva životného prostredia bolo potrebných minimálne 140 miliónov eur.Akčný plán, ktorý má byť kľúčovým dokumentom v boji proti suchu, má zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť jeho monitoring budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha. Dôležité majú byť opatrenia v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve ako modernizácia závlahových systémov a ekologická obnova melioračných kanálov či udržateľné hospodárenie a revitalizácia v lesoch.Plán počíta napríklad s rekonštrukciou 510 kilometrov odvodňovacích kanálov a rozšírením ich funkcie aj na zadržanie vody v krajine dobudovaním zariadení na reguláciu odtoku. Odhadom by si to vyžiadalo 70 miliónov eur. Uvedená modernizácia a obnova závlahových systémov by stála 25 miliónov eur. Na podporu vodozádržných opatrení v intraviláne treba celkovo 70 miliónov eur a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodných tokov, čím sa zvýši retenčného potenciálu povodia, ďalších 50 miliónov eur.Prírodné zdroje na území Slovenska predstavujú v priemere takmer 147 kubických metrov za sekundu. Celkové využiteľné množstvá podzemných vôd dokumentované v roku 2015 vo všetkých kategóriách tvoria 52 percent prírodných zdrojov SR, čo predstavuje zhruba 77 kubických metrov za sekundu z prírodných zdrojov. Využiteľné množstvá sú tak dostatočné pre zásobovanie obyvateľov Slovenska z hľadiska množstva. V budúcnosti však nemožno podľa envirorezortu vylúčiť, že v dôsledku dlhodobého sucha sa situácia môže zmeniť.Vodné zdroje sú na Slovensku nerovnomerne rozložené v čase a priestore. Očakáva sa, že zmena klímy prinesie zvýšený výskyt extrémnych javov, či už vo forme sucha a nedostatku vody, povodní, alebo silných búrok.zhrnul envirorezort.