Envirorezort chce bojovať so suchom, pripravuje akčný plán

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia chce bojovať so suchom.avizoval minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Akčný plán chce predložiť na rokovanie vlády do konca tohto roka.Akčný plán, ktorý má byť kľúčovým dokumentom v boji proti suchu, má zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha. Na jeho príprave sa podieľa medzirezortná pracovná skupina zložená zo zainteresovaných odborníkov. Envirorezort ho chce prezentovať na konferencii o vodnom hospodárstve na jeseň.Ministerstvo životného prostredia už prijalo viacero dokumentov, ktoré riešia dosahy klimatickej zmeny na našom území, napríklad Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Tá v súčasnosti prechádza revíziou, pretože sucha sa, ako pomerne nového fenoménu, dotýkala podľa envirezortu málo adresne.Samosprávy tiež majú možnosť zapájať sa do aktivít smerujúcich k uplatňovaniu zelených opatrení za účelom zadržiavania vody v krajine a čerpať na ne eurofondy.ozrejmil Sólymos. Ako ďalej dodal, ide najmä o dažďové záhrady, zberné jazierka, ďalej o tzv. zelené strechy alebo o povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody. Predmetom podpory budú taktiež opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody.Prírodné zdroje na území Slovenska predstavujú v priemere takmer 147 kubických metrov za sekundu. Celkové využiteľné množstvá podzemných vôd dokumentované v roku 2015 vo všetkých kategóriách tvoria 52 percent prírodných zdrojov SR, čo predstavuje zhruba 77 kubických metrov za sekundu z prírodných zdrojov. Využiteľné množstvá sú tak dostatočné pre zásobovanie obyvateľov Slovenska z hľadiska množstva. V budúcnosti však nemožno podľa envirorezortu vylúčiť, že v dôsledku dlhodobého sucha sa situácia môže zmeniť.