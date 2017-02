Envirorezort je za koniec prevádzkového testovania v elektrárni Nováky

Na snímke pohľad na ENO. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporuje čo najskoršie ukončenie prevádzkového testovania náhradnej spaľovacej jednotky v Elektrárňach Nováky. Uviedol to pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák v reakcii na dnešnú tlačovú konferenciu opozičnej strany SaS.Občania sa budú môcť zapojiť do petície za odstavenie tretieho bloku v elektrárni Nováky (ENO3). Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanci Karol Galek a Anna Zemanová (obaja SaS), spolu s predsedom petičného výboru Miroslavom Žiakom. Tí už dlhšie upozorňujú na nadmerné znečistenie ovzdušia jeho prevádzkou.povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Ako priblížil Žiak, pre veľmi zlé ovzdušie bol na hornej Nitre vyhlásený prvý stupeň smogovej situácie.tvrdí Žiak.Je presvedčený, že štát sa na tento problém nečinne prizerá.doplnil Žiak.Opoziční poslanci už viackrát upozornili na to, že spaľovanie uhlia z Hornonitrianskych baní (HBP) v tomto bloku má negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Vo veci prevádzky ENO3 podali aj trestné oznámenie.Slovenské elektrárne (SE) požiadali ešte v januári HBP o bezodkladné zastavenie prevádzkového testovania v ENO3. Dôvodom kroku elektrární má byť zhoršená kvalita ovzdušia v okolí. Bane však neodporučia zastavenie prevádzkového pokusu na ENO3, nakoľko monitorovanie naďalej prebieha. Toto zariadenie podľa nich nespôsobuje problém znečistenia ovzdušia. Predčasným odstavením ENO3 by prišlo k zmareniu celého prevádzkového pokusu, uviedla v reakcii hovorkyňa HBP Adriana Siváková.