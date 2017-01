Envirorezort:Máme 375 profilov,kde možno budovať malé vodné elektrárne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - V SR bolo identifikovaných 375 profilov, v ktorých by bolo možné z technického hľadiska vybudovať malé vodné elektrárne (MVE), ale len za predpokladu, že by sa na uvedených profiloch neidentifikovali ďalšie obmedzenia, najmä z dôvodov ochrany prírody a životného prostredia. Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorou by sa mal v stredu (11. 1.) zaoberať vládny kabinet.spresnil envirorezort.Profily je podľa MŽP možné využiť na výstavbu MVE len za predpokladu, že investori na základe spoľahlivo zisteného stavu veci a najlepších dostupných poznatkov preukážu, že novou zmenou (novým projektom) nedôjde k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody, respektíve preukážu splnenie podmienok podľa vodného zákona, vrátane všetkých kumulatívnych vplyvov na vodný útvar, iné dotknuté vodné útvary v povodí a životné prostredie a súčasne splnia kritériá, zásady a podmienky stanovené touto aktualizáciou koncepcie.podčiarklo MŽP.Predmetom tohto dokumentu je podľa envirorezortu najmä aktualizácia stavu využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR s dôrazom na jeho environmentálne prínosy, stanovenie podmienok ďalšieho využívania technického hydroenergetického potenciálu vodných tokov v SR v závislosti od ekologických a environmentálnych limitov daného vodného útvaru, respektíve dotknutého územia a určiť podmienky a požiadavky pre navrhovanie, posudzovanie a schvaľovanie výstavby MVE pre všetkých účastníkov týchto procesov.upozornilo MŽP.K materiálu bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania predložených 123 zásadných pripomienok, z ktorých bolo 25 akceptovaných, 98 bolo predmetom rozporových konaní. Na nich bolo 59 rozporov odstránených. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády s 39 neodstránenými rozpormi, z toho 31 je zo strany verejnosti v zastúpení Združenia Slatinka, zvyšných osem je zo strany nepovinne pripomienkujúcich subjektov.