Envirorezort: Minister Sólymos opravuje Žigovu odpadovú reformu

Bratislava 11. mája (TASR) - Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) opravuje odpadovú reformu svojho predchodcu Petra Žigu (Smer-SD), ktorá sa vlani začala zavádzať do praxe. Šéf envirorezortu dnes novinárom predstavil zmeny, ktoré prinášaaplikačná novela odpadového zákona. Okrem iného má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov. Filozofia legislatívy znečisťovateľ platí ostáva zachovaná.priblížil ciele legislatívnej zmeny šéf sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva ministerstva Filip Macháček. Zmeny by mali začať v praxi platiť od začiatku budúceho roka.Ministerstvo si od novely zákona sľubuje sprehľadnenie systému odpadov a zníženie administratívy, ktoré má pocítiť približne 2500 malých menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, má odpadnúť povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), avizoval Sólymos. Po novom sa majú jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu o odpade a údaje ročne ohlasovať.Novela tiež má zaviesť sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber. Niektoré obce sa podľa Sólymosa sťažovali, že im tam. Výrobcovia aj štát by zároveň mali vidieť do hospodárenia OZV. Ministerstvo v nich navrhuje zavedenie dozorného orgánu, v ktorom bude zastúpený štát a samotní výrobcovia. Novelu plánuje predložiť v najbližších dňoch do legislatívneho procesu.skonštatoval Sólymos. Napriek tomu však očakáva, že pre zmenu legislatívy budeOčakáva ho napríklad pri nových opatreniach pre tzv. privátne značky. Ministerstvo chce po novom nechať na dohode, či za odpad z nich bude zodpovedný výrobca produktu, alebo držiteľ značky. Povinnosť riešiť odpad zo svojich značiek produktov sa nepáčila obchodným reťazcom, ministerstvo však podľa Sólymosa nechce určovať, kto bude zodpovedný.Návrh ministerstva má celkovo 194 novelizačných bodov.pripustil Macháček s tým, že sa veľmi rozchádzajú. Očakáva preto, že ani medzirezortné pripomienkové konanie nebude jednoduché. Zmeny legislatívy, ktorých potrebu ukáže prax, však podľa jeho slov budú pokračovať.doplnil.Nový zákon o odpadoch začal platiť od začiatku minulého roka. Žiga, ktorému sa ho podarilo presadiť po 13 rokoch, ním avizoval revolúciu v oblasti odpadov. O vyseparovaný odpad sa tak po novom starajú výrobcovia prostredníctvom OZV, zanikol tiež Recyklačný fond. Legislatíva bola kritizovaná už počas jej prípravy, rovnako po tom, čo vstúpila do platnosti. Na zmeny napríklad koncom vlaňajška vyzývali potravinári, ktorí ho kritizovali pre rast nákladov na likvidáciu odpadov z obalov. Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska ukázal, že väčšina oslovených podnikateľov považuje novú legislatívu za horšiu oproti predchádzajúcej.Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálnych odpadov, z toho viac ako dve tretiny skončia na skládkach. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov.