Envirorezort navrhuje vyššie poplatky za skládkovanie odpadov

Bratislava 28. decembra (TASR) – Poplatky za skládkovanie odpadu sa majú od roku 2019 zvýšiť. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novom zákone o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom je znevýhodniť skládkovanie odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva.Sadzba poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov má závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.povedal pre TASR Michal Lukáč z odboru komunikácie envirorezortu.Sadzba poplatku má od roku 2019 rásť postupne.zhrnul Lukáč.Oproti súčasnej právnej úprave sa mení mechanizmus výpočtu poplatku za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov. Doterajšia právna úprava zvýhodňovala poplatky za komunálne odpady v závislosti od počtu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, čo je však podľa envirorezortu neúčelné. Výška sadzby má preto po novom závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci.Ako vyplýva z návrhu zákona, obec ktorá vytriedi menej ako desať percent komunálneho odpadu, má za tonu odpadu na skládke od roku 2019 platiť 17 eur. Do roku 2023 by poplatok vzrástol na 46 eur. Obec, v ktorej vyseparujú vyše 60 percent odpadu, má za tonu platiť päť eur, poplatok by do roku 2023 vzrástol na 16 eur.Účinnosť zákona, ktorý bude musieť ešte prerokovať vláda aj parlament, sa navrhuje od januára 2019.