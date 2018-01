Envirorezort nehovorí, či je národných parkov na Slovensku dosť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 19. januára (TASR) - Envirorezort nehovorí, či je súčasný počet národných parkov, ktorých je na Slovensku deväť, dostatočný na zabezpečenie ochrany vzácnych území. "Ministerstvo životného prostredia preferuje komplexný prístup k ochrane prírody," uviedol jeho hovorca Tomáš Ferenčák.Národné parky sú podľa jeho slov len jedným z formátov, ako chrániť vzácne lokality.povedal Ferenčák.Ministerstvo aj verejnosť už vidí skôr výhody, ktoré poskytujú národné parky, kde prebehla zonácia, tvrdí Ferenčák. Minulý rok sa podarila zonácia v Národnom parku Slovenský raj. Envirorezort poukazuje na to, že sa tu úspešne v praxi uplatňujú nové nástroje kompenzácií neštátnym vlastníkom lesov.priblížil Ferenčák.Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v koncoročnom rozhovore pre TASR upozorňoval, že prístup k ochrane vzácnych území na Slovensku sa musí zmeniť. Pripomínal, že na zmeny však nie je potrebný len envirorezort, ale aj iné organizácie. Inicioval preto prijatie národného memoranda o lese, ktoré by malo priniesť spoluprácu zainteresovaných a lepšiu ochranu chránených území. Ako však ukázali návrhy memoranda, ktoré prišli z dielne envirorezortu aj agrorezortu, ich predstavy o prístupe k chráneným územiam sa líšia.poznamenal Sólymos. Podľa IUCN (Medzinárodnej únie pre ochranu prírody) má v národnom parku 50 až 75 percent územia fungovať v bezzásahovom režime.Na riešenie ochrany vzácnych území a zastavenie ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku vyzvali vládu opakovane desiatky odborníkov a mimovládnych organizácií. Na situáciu v lesoch a národných parkoch reaguje aj iniciatíva My sme les, ktorá sa stala najúspešnejšou online environmentálnou podpisovou akciou na Slovensku. Doteraz ju podporilo vyše 64.000 ľudí.