Envirorezort neudelil chemickému podniku výnimku na používanie ortuti

Foto: Teraz.TV Foto: Teraz.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky 2. novembra (TASR) - Chemický závod v Novákoch nebude môcť využívať vo výrobnom procese ortuť. Spoločnosti Fortischem totiž Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odmietlo udeliť výnimku. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.skonštatoval Ferenčák.Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje Fortischem, sme znížili množstvo emisií do ovzdušia a vôd o cca 70 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, reagovala pre TASR manažérka pre komunikáciu podniku Anna Vojteková. Spoločnosť má podľa nej stanovené v prevádzkovom povolení vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) pre prevádzku Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru (ortuťovej elektrolýzy) limity na emisie ortuti, ktoré monitoruje a dodržiava.ozrejmila.V súčasnosti sú podľa Vojtekovej dodané kľúčové technologické celky pre nové zariadenie a prebiehajú stavebné a montážne práce, pričom nábeh tejto novej prevádzky naplánoval Fortischem na december tohto roka. "dodala.Procesy kontroly vôd zabezpečuje i Okresný úrad v Prievidzi. V súčasnosti tiež prebieha na jeho odbore starostlivosti o životné prostredie v Prievidzi vodoprávne konanie vo veci vypúšťania odpadových vôd z predmetnej spoločnosti do rieky Nitry, dodal Ferenčák.Na znečisťovanie rieky Nitra upozornila viackrát mimovládna organizácia Greenpeace Slovensko. Tá pri svojich meraniach zistila okrem iného široké spektrum organických halogénových zlúčenín, takisto prekročenie limitov benzénu a ortuti. Prekročené množstvo ortuti v ulovených rybách potvrdil Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Prievidzi i rozbor štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, ktorý si dala vypracovať na vlastné náklady. Hospodár MsO SRZ v Prievidzi Zdenko Čavojčin vo štvrtok pre TASR uviedol, že limit ortuti vo vzorke ulovených rýb bol prekročený asi o 100 %.doplnil.Porušenie ustanovenia vodného zákona spoločnosťou Fortischem pri vypúšťaní odpadových vôd v Novákoch nenašla na základe výsledkov kontroly z decembra 2016 a februára tohto roka SIŽP. Kontrola bola pritom zameraná na nakladanie s odpadovými vodami, na účinnosť a prevádzku čistiarne odpadových vôd a na dodržiavanie stanovených podmienok pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Nitra. Vo všetkých spomínaných oblastiach boli podľa nej dodržané zákonné podmienky, pričom nebolo zistené prekročenie limitnej hodnoty v žiadnom parametri stanovenom pre odpadové vody. Odobraté vzorky vody vyhodnocovalo akreditované laboratórium.