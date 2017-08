Envirorezort: Odpad pneumatík sa má zjednodušiť,často končia v prírode

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zjednodušiť zber pneumatík, aby nekončili voľne pohodené v prírode. Po novom by sa mali bezplatne spätne zbierať nielen u distribútorov alebo v servisoch, ale aj na zberných dvoroch alebo na iných určených miestach v obciach. Envirorezort to navrhuje v novele zákona o odpadoch, ktorú minulý týždeň schválila vláda.Legislatívna zmena má rozšíriť povinnosť pre výrobcov pneumatík zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrese. Má sa tak diať prostredníctvom distribútorov pneumatík alebo obcí, ak obec určí, že spätný zber odpadových pneumatík sa bude vykonávať na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou." píše sa v návrhu.Distribútori pneumatík budú mať po novom povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadových pneumatík do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.zdôvodnil envirorezort.Podľa správy o stave životného prostredia, prevláda na Slovensku v nakladaní s odpadovými pneumatikami dlhodobo ich materiálové zhodnocovanie. V roku 2015 dosiahla jeho úroveň 38,13 percenta, energeticky bolo zhodnotených 22,86 percenta. Skládkovanie odpadových pneumatík je zakázané.