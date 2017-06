Envirorezort podporí projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresov

Na snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Rožňava 8. júna (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch. Oznámil to dnes v Rožňave minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresoch Anton Marcinčin. Rožňava je jedným z 12 regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.uviedol minister Sólymos.Z európskych peňazí má ísť 25.000.000 eur na projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov či zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.doplnil šéf envirorezortu.V rámci podpory z Environmentálneho fondu bude dominovať podpora projektov na ochranu vôd a vodných zdrojov, budovanie kanalizácií, ale aj vegetačných čistiarní odpadových vôd v menších obciach alebo vodovodov.Čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú podľa Marcinčina reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch ôsmich z 12 okresov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300.000 ľudí. Z nich len jedna pätina je podľa jeho slov napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd.ozrejmil Marcinčin s tým, že prevádzkové náklady vegetačných ČOV sú podstatne nižšie počas celej ich životnosti a ich údržba je jednoduchšia.V súčasnosti medzi najmenej rozvinuté regióny patria Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava.Marcinčin na margo plnenia akčných plánov uviedol, že rozvojové centrum musí byť aktívnejšie. "dodal Marcinčin.Podľa akčného plánu rozvoja okresu, ktorý minulý rok v septembri v Rožňave schválila vláda, by tam malo do roku 2020 pribudnúť 1345 nových pracovných miest. Vláda zároveň schválila regionálny príspevok pre okres do roku 2020 vo výške 4.665.000 eur. Celková odhadovaná finančná investícia je 109.000.000 eur, z toho 65.000.000 eur predstavujú verejné zdroje.