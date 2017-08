Envirorezort pracuje na zefektívnení inšpekcie životného prostredia

Primátor Partizánskeho Jozef Božík Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Partizánske 14. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa vo viacerých smeroch stotožňuje s postojmi partnerov z neziskového sektora a predovšetkým intenzívne pracuje na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Uviedol to hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák v reakcii na dnešné vyhlásenie primátora Partizánskeho Jozefa Božika k znečisťovaniu rieky Nitra a kontrolám vypúšťaných látok do nej zo strany Greenpeace Slovensko.konkretizoval Ferenčák.Zároveň pripomenul výsledky kontroly SIŽP z vlaňajšieho decembra a marca tohto roka, ktorá nezistila prekročenie limitných ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách spoločnosti Fortischem do vodného toku Nitra.Na výsledky všetkých kontrol štátnych orgánov sa vo svojej reakcii odvolala i manažérka pre komunikáciu spoločnosti Fortischem, a.s., Anna Vojteková. "Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre látky emisné limity v súlade s právnymi predpismi SR," ozrejmila.Firma podľa Vojtekovej preferuje vzájomnú otvorenosť a ústretovú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, pričom aj organizácii Greenpeace Slovensko navrhla stretnutie, ktorého cieľom bolo diskutovať na danú tému. "Organizácia Greenpeace Slovensko stretnutie písomne odmietla s odôvodnením, že spoločnosť Fortischem nie je pre ňu partnerom na diskusiu. Spoločnosť však vždy rešpektovala a rešpektuje pravidlá stanovené orgánmi štátnej správy a vždy bola a bude ochotná spolupracovať s oprávnenými orgánmi pri kontrole dodržiavania predpisov v súvislosti s ochranou životného prostredia," dodala.Partizánsky primátor dnes vyzval envirorezort aj inšpekciu, aby začali skúmať reálne množstvo ortuti, kadmia, vinylchloridu a ďalších látok, ktoré sú vypúšťané do rieky Nitra. Reagoval tak na posledné merania Greenpeace Slovensko z tohto vodného toku pri Novákoch. Mimovládna organizácia pri nich zistila mnohonásobné prekročenie limitov látok vypúšťaných do rieky, išlo o široké spektrum organických halogénových zlúčenín, benzén či ortuť.vyhlásil Božik. Mesto zároveň s aktivistami uzavrelo bilaterálnu zmluvu, jej cieľom je zabezpečiť v určitých časových intervaloch merania množstva kovov a chemikálií v rieke Nitra.Riaditeľka mimovládnej organizácie Ivana Kohutková dnes zároveň vyhlásila, že si envirorezort neplní svoj cieľ znižovania toxických látok v životnom prostredí, čo majú dokazovať i obidva odbery, ktoré vykonal Greenpeace Slovensko. Zároveň poukázala na to, že inštitúcie pri kontrole skúmali len základné ukazovatele vo vzorkách, pričom škodlivé látky v záznamoch o kontrole nefigurujú.tvrdila.V súvislosti s pozvaním Fortischemu Kohutková podotkla, že nie je v silách organizácie navštíviť všetky spoločnosti, ktoré vypúšťajú škodlivé látky do životného prostredia. "dodala.