Envirorezort rokuje o hraniciach bukových pralesov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Karpatské bukové pralesy, na Slovensku rozprestierajúce sa v Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, sú na Zozname svetového dedičstva UNESCO desať rokov. Ich hranice na území Slovenska sa v súčasnosti prerokúvajú s dotknutými subjektmi.Bilaterálna slovensko-ukrajinská lokalita Karpatské bukové pralesy (KBP) bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná 28. júna 2007 v novozélandskom meste Christchurch. V roku 2011 boli do zoznamu zaradené aj komponenty nemeckých starých bukových lesov, a tak vznikla trilaterálna slovensko-ukrajinsko-nemecká lokalita Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Predstavujú sústavu 15 samostatných častí, z toho štyri sa nachádzajú na Slovensku. Ide o komponenty Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat.vysvetlil pre TASR hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.Zachovanie tejto lokality na zozname UNESCO je pre MŽP SR prioritou. V uplynulom období sa podľa jeho ďalších slov uskutočnilo niekoľko stretnutí medzirezortnej pracovnej skupiny a pokračovali aj stretnutia zástupcov MŽP SR so zástupcami ostatných zainteresovaných rezortov. Prerokovaný bol koordinovaný prístup k tejto lokalite a hľadali sa riešenia na zabezpečenie ochrany, náležitého manažmentu a spresnenie hraníc jednotlivých komponentov. "Intenzívna je tiež komunikácia so zástupcami miestnej samosprávy, ako aj správcami pozemkov vo vlastníctve štátu, ako aj neštátnymi vlastníkmi dotknutých pozemkov," spomenul Ferenčák s tým, že k zlepšeniu spolupráce prispeli aj niektoré projekty, ďalšie sú v štádiu prípravy.Ešte v januári vlaňajšieho roka vláda SR odobrila vyhlásenie prírodnej rezervácie (PR) Borsukov vrch, čím došlo k zväčšeniu výmery v najvyššom piatom stupni ochrany na pozemkoch vo vlastníctve štátu. V júli minulého roka tiež schválila Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017–2026. Momentálne sú podľa hovorcu vo fáze prípravy projekty ochrany pre dve nové PR Černiny a Pramenisko Cirochy. Ich vyhlásením by došlo k prepojeniu bezzásahových lokalít v komponente Stužica – Bukovské vrchy a vniklo by súvislé územie s piatym stupňom ochrany pozdĺž hranice s Poľskom.Prvoradým cieľom v tomto prípade nie je podľa Ferenčáka ochrana rastlinstva a živočíšstva, ale ochrana cenného biotopu - zvyškov pralesovitých lesných spoločenstiev buka lesného. Jedným z významných atribútov pralesov je prítomnosť mŕtveho dreva, ktoré v obhospodarovanom lese zvyčajne nie je, resp. len vo veľmi malých množstvách.vysvetlil. Asi najznámejším zástupcom saprofágov je fuzáč alpský. Sú tiež domovom veľkých šeliem, raritou je prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode.V komponentoch nachádzajúcich sa na území SR je podľa Ferenčáka z dôvodu prebiehajúcich rokovaní na spresnenie hraníc a následného odsúhlasenia vlastníkmi navrhnuté rozšírenie bezzásahovej zóny. Prístupnosť turistov v týchto lokalitách je možná iba po vyznačených náučných a turistických chodníkoch v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.