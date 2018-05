Envirorezort víta návrh EK zakázať niektoré plastové výrobky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Návrh Európskej komisie zameraný na desať druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v oceánoch, envirorezort víta. Pre TASR to povedal Michal Lukáč z odboru komunikácie rezortu. Na konkrétne kroky alebo návrhy opatrení je však podľa jeho slov priskoro.konštatuje.Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že znižovanie množstva odpadu je jeho prioritou.približuje Lukáč.Rezort tiež podľa neho prispel k príchodu skupiny Green Group, ktorá chce na Slovensku otvoriť závod na spracovanie plastových fliaš a mixovaných plastov.hovorí Lukáč.Podľa návrhu Európskej komisie (EK) by mal byť zakázaný predaj plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Tento tovar bude musieť byť vyrábaný výlučne z materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Členské štáty EÚ by tiež podľa návrhu boli povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 percent z jednorazových plastových fliaš z nápojov.