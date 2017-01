Envirorezort vypísal tender na informačný systém odpadov

Koše na triedenie odpadu (ilustračné foto) Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo verejné obstarávanie na nový informačný systém odpadového hospodárstva za takmer 19,2 milióna eur bez DPH. Štátna správa, samospráva, podnikatelia a verejnosť majú vďaka nemu získať komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, skládkach odpadov a zberných dvoroch.povedal šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd).Nový informačný systém by mal byť plne funkčný do troch rokov. "zhrnul Sólymos.Systém podľa ministerstva odbremení podnikateľov a ostatné subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve od byrokratickej administratívy. Počíta totiž so zavedením elektronickej registrácie, čím sa zjednoduší ohlasovacia povinnosť pri evidencii množstva odpadov.Dostupnosť údajov a práca s informačným systémom odpadového hospodárstva bude rozdelená na viaceré užívateľské stupne. Systém poskytne verejnosti maximálne možné dostupné údaje v oblasti odpadového hospodárstva a postavený bude interaktívne, aby bol užívateľsky prijateľný aj pre laickú verejnosť, avizoval envirorezort.