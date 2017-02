Envirorezort vyzval na ukončenie testovania 3.bloku v Novákoch

Na archívnej snímke elektráreň Nováky. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 14. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporuje čo najskoršie ukončenie testovania prevádzky náhradnej spaľovacej jednotky v treťom bloku Elektrárne Nováky (ENO3). Envirorezort vyzval prevádzkovateľa na ukončenie pokusu najneskôr do 28. februára tohto roka. Uviedol to hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.priblížil hovorca envirorezortu.Opoziční poslanci už viackrát upozornili na to, že spaľovanie uhlia z Hornonitrianskych baní v treťom bloku má negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Vo veci prevádzky ENO3 podali aj trestné oznámenie.Slovenské elektrárne (SE) požiadali ešte v januári HBP o bezodkladné zastavenie prevádzkového testovania v ENO3. Dôvodom kroku elektrární má byť zhoršená kvalita ovzdušia v okolí. Bane však neodporučia zastavenie prevádzkového pokusu na ENO3, nakoľko monitorovanie naďalej prebieha. Toto zariadenie podľa nich nespôsobuje problém znečistenia ovzdušia. Predčasným odstavením ENO3 by došlo k zmareniu celého prevádzkového pokusu, uviedla v reakcii hovorkyňa HBP Adriana Siváková.