Envirorezort začal opäť s procesom posudzovania ťažby v Novákoch

Nováky 29. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začalo opätovne s procesom posudzovania vplyvov ťažby v 12. ťažobnom poli dobývacieho priestoru Nováky na životné prostredie. Vplyvy zámeru Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) bude skúmať po tom, čo o tom rozhodla osobitná komisia ministra životného prostredia.Verejnosť sa môže k zámeru novej ťažby HBP vyjadriť do 21 dní od jeho zverejnenia, lehota jej začala plynúť 26. septembra, informoval envirorezort na svojej stránke.MŽP SR sa ťažbou zaoberá opätovne po tom, čo osobitná komisia zrušila záverečné stanovisko povoľujúce zámer ťažby. Proti nemu totiž doručili začiatkom tohto roka dotknuté organizácie, Kúpele Bojnice a Spoločenstvo vlastníkov súkromného lesa a pasienkov so sídlom v Opatovciach nad Nitrou a jeden obyvateľ, rozklady. Zamietavé stanovisko k zámeru ťažby v rámci prvostupňového konania doručili ministerstvu i Letecké opravovne Trenčín, a.s., podľa ktorých by činnosť zasahovala do ich práv, tiež Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky. Štátny podnik nesúhlasil s prvým variantom ťažby, ktorý by mal podľa nich priamy vplyv na ich pozemky.Ministerstvo sa podľa rozhodnutia osobitnej komisie síce týmito písomnými stanoviskami zaoberalo, vyhodnotilo ich však ako doručené po zákonnej lehote, a preto so subjektmi nekonalo ako s účastníkmi konania. To vyhodnotila osobitná komisia ako procesnú chybu, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Preto dospela k záveru, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vec vrátiť ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie.Odvolací orgán, ako ďalej vyplýva z rozhodnutia, sa nezaoberal podrobným preskúmaním a vyhodnotením vecných námietok uvedených v podaných rozkladoch, nakoľko zistil také procesné pochybenie, v dôsledku ktorého je potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť. S nimi ako i s námietkami uplatnenými v rámci nového konania sa vyrovná prvostupňový orgán, dodala komisia. Rozhodnutie je právoplatné, keďže proti nemu podľa správneho poriadku nie je možné podať odvolanie a nie je preskúmateľné súdom. Na stránke enviroportálu ho rezort zverejnil 5. septembra.reagovala pred časom na závery komisie tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.Účelom akcie HBP je vyťaženie uhoľných zásob v 12. ťažobnom poli v ťažobnom úseku, ktorý je súčasťou DP Nováky I. s plochou asi 3056 hektárov, pričom nadväzuje na 11. ťažobný úsek. Ťažbou by mali byť dotknuté Nováky, Opatovce nad Nitrou a Koš. Náklady na realizáciu zámeru bane odhadli na sumu od 27,2 milióna eur do 30,2 milióna eur, do nej však nie sú zahrnuté investície v súvislosti s otvárkou bane a realizáciou ťažobných prác. S ťažbou by chceli bane začať v roku 2023, ukončiť by ju mali v roku 2034. Zámer si vyžiada aj vyvolané investície.Na posúdenie vplyvov na životné prostredie predložili HBP tri varianty, ministerstvo pôvodne súhlasilo s druhým, teda vyťažením asi 7,38 milióna ton uhlia. Zámer odobrilo za splnenia 12 podmienok, ktoré vyplynuli z pripomienok dotknutých orgánov a verejnosti. Ťažbu HBP odôvodnili zachovaním pracovných miest či strategickým významom v oblasti energetickej bezpečnosti regiónu a štátu.