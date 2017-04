Envirorezort začal verejné obstarávanie na sanáciu skládky vo Vrakuni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo tento týždeň verejné obstarávanie na sanáciu bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur, pôvodne sa rátalo so sumou od 20 do 25 miliónov eur. Konečnú sumu určí verejné obstarávanie. Využiť sa majú eurofondy.Pri príprave súťažných podkladov komunikoval envirorezort podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka s predstaviteľmi verejnosti aj samosprávy.povedal.Envirorezort je presvedčený, že pri zachovaní vecnej a odbornej diskusie sa podarí realizovať sanačný projekt, ktorý sám nebude potrebovať "dodatočnú sanáciu".doplnil Ferenčák.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačný mrak má dĺžku približne päť kilometrov od skládky. Pre skládku prišli vlani pred Úrad vlády SR protestovať nespokojní obyvatelia Vrakune.Ministerstvo prevzalo zodpovednosť za riešenie problému vlani v novembri vládnym uznesením.priblížil ďalšie kroky Ferenčák.Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia. Ide o zhruba dva kilometre dlhú, 22 metrov hlbokú a 80 centimetrov širokú podzemnú tesniacu stenu a nepriepustné prekrytie povrchu skládky. Súčasťou sanácie bude aj čerpanie a čistenie kontaminovaných podzemných vôd v okolí skládky.Envirorezort prevzal zodpovednosť za záťaže na viacerých lokalitách Slovenska. Okrem Vrakune ide napríklad o sanáciu gudrónových jám v obci Predajná, o lokalitu Čierny les v bratislavskom Ružinove alebo o sanáciu rušňových dep v Nových Zámkoch, Komárne, Štúrove, Prešove a Vrútkach.