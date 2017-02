Envirorezort zrušil miliónový tender na nový informačný systém odpadov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia zrušilo tender na nový informačný systém odpadového hospodárstva za takmer 19,2 milióna eur bez DPH, ktorý vypísalo koncom januára. Oznámenie o zrušení zverejnilo dnes. Envirorezort chce po podnetoch od odborníkov upraviť jeho podmienky a súťaž znova vypísať do 15. februára.Zákon neumožňuje meniť podmienky už vyhláseného verejného obstarávania.vysvetlil odbor komunikácie envirorezortu.Ministerstvo avizuje, že pripraví "efektívnejšie a transparentnejšie" podmienky súťaže na informačný systém odpadov. Na nových podmienkach už pracuje. Počíta sa so zjednodušením účasti potenciálnych uchádzačov vo verejnom obstarávaní, čo má umožniť zapojenie väčšieho počtu. Zmenami ministerstvo plánuje znížiť aj predpokladanú hodnotu zákazky.Nový systém má na jednom mieste poskytnúť presné a rýchle informácie o odpadoch. Štátna správa, samospráva, podnikatelia a verejnosť majú vďaka nemu získať komplexný prístup k údajom o vzniku a nakladaní s odpadom, o recyklačných a spaľovacích zariadeniach, skládkach odpadov a zberných dvoroch. Ministerstvo chce, aby bol plne funkčný do troch rokov.