Enyedi: Šanca na zachovanie Stredoeurópskej univerzity klesá

Budapešť 27. apríla (TASR) - Šanca, že Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU) zostane zachovaná s terajšími programami, katedrami a výskumnými projektmi, je stále nižšia. Povedal to dnes vo vysielaní komerčnej televíznej stanice RTL Klub zástupca rektora CEU Zsolt Enyedi, ktorý tieto šance odhadol na menej ako 50-percentné.," zdôraznil Enyedi, podľa ktorého je možné, že v Budapešti zostane časť knižnice, kurzy pre vzdelávanie dospelých, avšak vzdelávaciu činnosť zrejme presťahujú do iných miest, napríklad do Prahy či Viedne.Zástupca rektora podotkol, že nie je záujmom univerzity sťahovať sa, pretože takýto krok prostredníctvom jej zamestnancov a ich rodinných príslušníkov ovplyvní život až 10.000 ľudí.Pre novelu maďarského zákona o vysokých školách Európska komisia (EK) v stredu poslala maďarskej vláde formálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ.Podľa EK je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a právom na vzdelávanie.Novela vysokoškolského zákona prijatá 4. apríla nariaďuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v štáte svojho pôvodu. Ďalej podľa nových pravidiel bude pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Podľa kritikov je pôvodným cieľom vlády premiéra Viktora Orbána znemožniť touto právnou úpravou fungovanie CEU, ktorú financuje americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.