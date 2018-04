EP a Rada sa dohodli na systéme preverovania žiadateľov o vstup do EÚ

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala konečnú politickú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady EÚ o návrhu z novembra 2016 o vytvorení Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).V oficiálnom stanovisku eurokomisie sa uvádza, že dohoda Výboru EP pre občianske slobody a Rady EÚ o systéme ETIAS je dôležitým krokom pre budovanie bezpečnejšej Európy. Exekutíva EÚ zároveň vyzvala obe inštitúcie, aby aj formálne túto dohodu prijali. Očakáva sa, že systém začne naplno fungovať v roku 2020.Systém ETIAS, ktorý je inšpirovaný americkým elektronickým programom na získanie cestovného povolenia (ESTA), umožní členským krajinám EÚ kontrolovať cestujúcich z krajín, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti a ktorí plánujú vstúpiť do schengenského priestoru, kde neplatia kontroly na vnútorných hraniciach.V praxi to bude fungovať tak, že každá online žiadosť o vstup do Schengenu bude preverená, keď sa údaje žiadateľov porovnajú s databázami EÚ a Interpolu týkajúcimi sa hľadaných alebo podozrivých osôb. Ak sa nenájde zhoda, povolenie na vstup sa vydá automaticky.Ak sa však informácie o záujemcoch o vycestovanie do EÚ budú zhodovať s informáciami v niektorej z databáz, žiadosť o vstup bude spracovaná ručne zodpovednými orgánmi, ktoré budú mať štyri dni na dodatočné previerky a na schválenie alebo odmietnutie žiadosti.uviedol bulharský minister vnútra Valentin Radev, ktorého krajina v súčasnosti predsedá v Rade EÚ.Pre žiadateľov z tretích krajín tento systém nepredstavuje príliš vysoké dodatočné náklady, lebo žiadosť o vízovú autorizáciu, ktorá bude platiť po obdobie troch rokov, bude stáť sedem eur.