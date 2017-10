EP chce celoeurópske pravidlá na ochranu informátorov citlivých káuz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 24. októbra (TASR) - Oznamovatelia trestných činov alebo zneužívania verejnej funkcie, ktorí konajúci vo verejnom záujme, si zaslúžia riadnu právnu ochranu a podporu. Európska únia by mala v tejto súvislosti prijať účinné pravidlá, zhodli sa v utorok v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP).Za príslušné nelegislatívne uznesenia hlasovalo 399 poslancov, 101 bolo proti a 166 sa zdržali.Poslanci upozornili, že je nevyhnutné, aby pravidlá na úrovni EÚ viedli k zlepšeniu ochrany "informátorov" a zvýšeniu podpory pre oznamovanie činov, ktoré vážne poškodzujú verejný záujem. Týka sa to najmä informovania o korupcii, porušovaní zákonných povinností, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, ignorovaní hrozieb súvisiacich s ochranou zdravia, životného prostredia či nedbalosti v oblasti bezpečnosti potravín, ale aj informácií o porušovaní ľudských práv, práv pracovníkov a iných sociálnych práv.Ochrana oznamovateľov je podľa europoslancov v EÚ príliš rôznorodá a v mnohých krajinách nedostatočná. V prijatom uznesení preto vyzvali Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila legislatívny návrh, ktorý by pravidlá ochrany oznamovateľov v EÚ zosúladil.Francúzska poslankyňa a spravodajkyňa uznesenia Virginie Rozierová upozornila, že vďaka oznamovateľom sa verejnosť dozvedela o škandáloch ako Luxleaks, Panama papers či dokumenty spoločnosti Monsanto.uviedla Rozierová.