EP chce prísnejšiu reguláciu súkromných bezpečnostných spoločností

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) na dnešnom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu upozornili, že súkromné bezpečnostné spoločnosti v krajinách EÚ by mali byť lepšie regulované a musia rešpektovať minimálne požiadavky týkajúce sa zodpovednosti, preverovania svojho personálu a hlásení o nevhodnom správaní, pričom sa nesmú zapájať do žiadnych bojových úloh.Súkromné bezpečnostné spoločnosti, ktoré viaceré členské štáty EÚ používajú ako kompenzáciu zmenšujúcich sa ozbrojených síl, boli obvinené z porušovania ľudských práv, a dokonca zo zabitia ľudí. Stalo sa tak kvôli medzerám v oblasti právnej zodpovednosti a tento stav má negatívne dôsledky na ciele zahraničnej politiky EÚ.Europoslanci preto požadujú pravidlá pre súkromné bezpečnostné spoločnosti platné v celej EÚ. Uznesenie prijaté 530 hlasmi za, 147 hlasmi proti pri 19 zdržaniach vyzýva na vypracovanie zoznamu zmluvných partnerov v tejto oblasti, ktorí dodržiavajú normy EÚ týkajúce sa transparentnosti, registrov trestov, finančných a ekonomických kapacít, licencií, prísneho preverovania personálu a dodržiavania medzinárodného kódexu správania.Správa EP upozorňuje, že podľa údajov z roku 2013 v EÚ pôsobí okolo 40.000 súkromných bezpečnostných spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 1,5 milióna ľudí a poskytujú služby od logistickej podpory, stráženia väzníc, poskytovania ochrany osobám a budovám až po podporu v bojových operáciách a dodávky vojenskej technológie.Podľa uznesenia europoslancov by súkromné bezpečnostné spoločnosti nemali dostávať úlohy, ktoré znamenajú použitie sily alebo aktívnu účasť na ozbrojených akciách. Navrhujú obmedziť ich pôsobenie na poskytovanie logistickej podpory, ochranu budov a infraštruktúry a žiadajú tiež, aby aj na ochranné úlohy mimo hraníc Únie boli najímané len súkromné bezpečnostné spoločnosti so sídlom v EÚ.