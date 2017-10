EP chce rokovania o zmenách smernice o vyslaných pracovníkoch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 25. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) chce čo najskôr začať trilaterálne rokovania s členskými štátmi EÚ (Rada) o revízii smernice o vysielaných pracovníkoch, ktorá platí od roku 1996. Uviedli parlamentné spoluspravodajkyne k tejto smernici počas utorňajšieho pracovného semináru s európskymi novinármi v Štrasburgu.Holandská poslankyňa z tábora Európskej ľudovej strany (EPP) Agnes Jongeriusová a francúzska poslankyňa z tábora socialistov a demokratov (S&D) Elisabeth Marinová-Chartierová pripomenuli, že europarlament vyše poldruha roka intenzívne pracoval na príprave pozície tejto inštitúcie k revízii smernice, ktorá má vyše 20 rokov a už nezodpovedá vývoju na jednotnom európskom trhu s voľným pohybom služieb a pracovníkov a vznikom tzv. sociálneho dumpingu.Nové pravidlá by mali zlepšiť ochranu pracovníkov vysielaných do iných členských štátov EÚ a zaistiť spravodlivú konkurenciu medzi podnikmi bez výhod na úkor pracovníkov. Jongeriusová a Marinová-Chartierová upozornili, že neférová konkurencia neznamená len v rovine firmy zo západnej a východnej Európy ale aj konkurencia západ-západ, čiže keď západoeurópske firmy využívajú právne medzery v nových členských štátoch z hľadiska znižovania nákladov na úkor práv a sociálnych výhod zamestnancov.Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) minulý týždeň (16.10) 80-percentnou podporou svojich členov schválil negociačný mandát, v rámci ktorého vyjednávači tejto inštitúcie budú trvať na princípe "rovnaká pláca za rovnakú plácu na rovnakom mieste".Obe poslankyne novinárom pripomenuli, že existuje nesúlad medzi návrhom EP a dohodou, ktorú v pondelok v noci kvalifikovanou väčšinou prijali ministri práce EÚ na zasadnutí v Luxemburgu. Podľa kompromisného návrhu Rady ministrov by pracovník nemal byť vyslaný do zahraničia na dlhšie ako 12 mesiacov, ako to požadovali Francúzsko a Nemecko, výnimočne na 18 mesiacov, ak o to požiada zamestnávateľ. Europarlament v tomto podporuje návrh Európskej komisie, ktorá navrhla limit 24 mesiacov.Podľa názoru poslankýň ide už o tretí pokus o revíziu smernice, ktorá by mala zodpovedať potrebám občanov, lebo je nemožné budovať jednotný trh bez "sociálnej Európy". Spresnili, že ide oEurópy, v ktorej nesmie vzniknúť prvá a druhá kategória zamestnancov, ani v rezorte dopravy (odvetvia cestnej nákladnej dopravy čaká na samostatný zákon EÚ) a kolegovia v práci bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť musia zostať kolegami a nie súťažiacimi stranami. Všetci musia mať rovnaké pracovné podmienky a nesmú byť vystavení platovému dumpingu a menším výhodám, čo znamená, že firmy musia zabezpečiť väčšiu transparentnosť ohľadom vytvárania podmienok pre zahraničných pracovníkov.Na otázku TASR ako sa k týmto návrhom stavia podnikateľská sféra v EÚ, Jongeriusová priznala, že zamestnávateľské združenia neboli veľmi nápomocné pri revízii smernice a zvolili skôr vyčkávaciu taktiku. Zmeny však žiadal stavebnícky priemysel a Marinová-Chartierová uviedla, že dobrá spolupráca bola so združeniami malých zamestnávateľov, všeobecne však platí že EP malso zamestnávateľmi, prečo je revízia smernice potrebná. Rovnako veľa presvedčovania bolo aj s 11 členskými štátmi EÚ, ktoré pôvodne tomuto návrhu eurokomisie vystavili "žltú kartu".skonštatovala Jongeriusová.Obe poslankyne vyjadrili nádej, že sa trialóg, medziinštitucionálne rokovania, začne čo najskôr, ešte počas estónskeho predsedníctva v Rade EÚ, je však viac ako pravdepodobné, že sa rokovania o finálnej podobe novej smernice o vysielaných pracovníkoch preklenú do budúceho roka a bude v nich pokračovať Bulharsko, ktoré prevezme rotačné predsedníctvo Únie.zhodli sa spoluspravodajkyne pre túto smernicu.Správa EP upozornila, že najviac pracovníkov vysielajú do iných štátov EÚ Poľsko, Nemecko a Francúzsko a najviac takýchto pracovníkov hostí Nemecko, Francúzsko a Belgicko.