EP FIBA: Košičanky sú v pozícii favoritiek slovenského derby

Na snímke hráčky Good Angels Košice, archívne foto Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván



tabuľka B-skupiny:



1. Mersin 2 2 0 162:129 4



2. GOOD ANGELS KOŠICE 2 1 1 151:141 3



3. Jenisej Krasnojarsk 2 1 1 152:145 3



4. MBK RUŽOMBEROK 2 0 2 123:173 2

Košice 24. októbra (TASR) - Nevšedný basketbalový zápas uvidí v stredu od 18.00 h košická Angels aréna. Zápasy domácich Good Angels s Ružomberkom sa pravidelne konajú v rámci domácich súťaží, no v Európskom pohári FIBA pôjde o raritu. Košičanky budú chcieť potvrdiť postupové ambície a nadviazať na nedávne víťazstvo z ruského Krasnojarsku.Výsledok žrebu základných skupín Európskeho pohára FIBA priniesol Slovensku nezvyčajnú situáciu, keď do B-skupiny zaradil oba slovenské tímy. Vzájomný zápas Good Angels Košice a MBK Ružomberok bude pre oba tímy tretím v poradí a po prvých dvoch sú v odlišných pozíciách. Košičanky nedávno podporili svoje postupové ambície výhrou 81:65 v ruskom Krasnojarsku, Ružomberčanky sú zatiaľ bez víťazstva.uviedol tréner Košičaniek Peter Jankovič.Nestáva sa často, aby Košičanky nastupovali na zápas EP FIBA v pozícii favorita zápasu, no slovenskom derby proti Ružomberku tomu tak bude.uviedla Romana Stehlíková. Špeciálny zápas čaká Dominiku Baburovú. Vlaňajšia posila slovenského majstra má za sebou dlhoročné pôsobenie v Ružomberku, a hoci už proti tomuto tímu viackrát nastúpila v domácich súťažiach, v EP FIBA to bude špecifické.poznamenala Baburová.