EP navrhuje výmenou za jedno sídlo presťahovať do Štrasburgu sídlo EMA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa opäť snažia oživiť myšlienku jednotného sídla tejto inštitúcie a skoncovania so sťahovaním z Bruselu do Štrasburgu dvanásťkrát za rok. Kompenzáciou pre Francúzov a pre Štrasburg by mohlo byť presťahovanie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna a Európskeho kolégia z Brúgg do súčasnej budovy EP.Podľa platnej európskej legislatívy sa europoslanci, ich asistenti, ale aj novinári a členovia Európskej komisie dvanásťkrát do roka sťahujú z Bruselu do Štrasburgu na štvordňové plenárne zasadnutia EP. Opakované snahy poslancov o skoncovanie s touto "pracovnou turistikou" narážajú na neochotu Francúzska, Nemecka a Luxemburska zmeniť stav vecí. O prípadnej zmene situácie, čo znamená otvorenie zmlúv o fungovaní EÚ, by musela hlasovať Európska rada s jednohlasným súhlasom všetkých národných lídrov členských krajín EÚ.tvrdí nemecký europoslanec Peter Liese v dokumente pre svoju politickú skupinu Európska ľudová strana (EĽS). Ľudovci sú v europarlamente najsilnejšou a najvplyvnejšou frakciou.Belgická televízna stanica RTBF upozornila, že Liese v dokumente pre svoju politickú skupinu uviedol, že europarlament by aj naďalej mohol zasadať v Štrasburgu, ale len raz za rok, aby sa udržiaval dialóg s Radou Európy, ktorá sídli v tomto meste, a lídri EÚ by tu mohli pripraviť aj niekoľko zasadnutí Európskej rady (summit).V podobnom duchu vystupuje aj podpredseda skupiny Zelených v EP, belgický europoslanec Philippe Lamberts, ktorý navrhuje presídliť do Štrasburgu Európske kolégium so sídlom v Bruggách. Je to prestížna vysoká škola, ktorá sa špecializuje na európske záležitosti.tvrdí Lamberts. Podľa jeho slov má Európsky parlament úlohu spoluzákonodarcu a bolo by oveľa logickejšie, aby sa nachádzal na rovnakom mieste ako ostatné inštitúcie - Európska komisia a Európska rada.Europoslanci budú o týchto návrhoch rokovať v stredu počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. Zhodou okolností v ten istý deň, keď budova štrasburského europarlamentu sa rozšíri o nové krídlo pomenované po českom prezidentovi Václavovi Havlovi. V tomto krídle bude mať sídlo aj európsky ombudsman.Francúzsko zatiaľ ako svoj návrh na presídlenie agentúry EMA z Londýna navrhuje mesto Lille a nie Štrasburg. Podľa Francúzov je Lille ideálne situované mesto "v samotnom srdci Európy" 40 minút od Bruselu, jednu hodinu od Paríža a hodinu vlakom cez eurotunel od Londýna.