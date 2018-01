EP odkázal, že EÚ nesmie pomáhať diktátorom špehovať svojich občanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu v stredu v Štrasburgu schválili text, podľa ktorého Európska únia musí rozšíriť svoju kontrolu nad vývozom technológií a nástrojov kybernetického dohľadu, ktoré by mohli byť zneužité na porušovanie ľudských práv.Prijatý text predstavuje parlamentný mandát k novelizovanému nariadeniu na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím. V prospech tejto pozície sa vyslovilo 571 poslancov, 29 bolo proti a rovnaký počet sa zdržal hlasovania. Na základe tejto pozície budú vyjednávači EP rokovať s Radou EÚ o konečnom znení nových predpisov.Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím by mala zohľadniť čoraz širšie využívanie nových technológií. Cieľom novelizácie je zabrániť autoritárskym režimom, aby zneužívali produkty EÚ na kontrolu a špehovanie svojich občanov.Súčasný režim na kontrolu vývozu sa týka produktov a technológií vytvorených pre civilné využitie, ktoré je však možné zneužiť na výrobu zbraní hromadného ničenia či spáchanie teroristického útoku.Nové nariadenie by malo zaradiť do zoznamu položiek, pre ktoré je pred ich vývozom potrebný súhlas vnútroštátnych orgánov, aj niektoré nástroje kybernetického dohľadu. Týkať by sa to malo zariadení na odpočúvania mobilných telefónov, na vniknutie do počítačových systémov, na prelomenie hesiel či na identifikáciu používateľov internetu, ktoré sa celosvetovo využívajú na zásahy voči civilistom či aktivistom a na potláčanie politickej opozície.Poslanci chcú svojimi pozmeňujúcimi návrhmi posilniť ochranu ľudských práv a vytvoriť systém, ktorý bude v budúcnosti schopný rýchlo reagovať na nové technológie.uviedol spravodajca tohto uznesenia, nemecký europoslanec Klaus Buchner.Rozhovory medzi zástupcami EP a Rady EÚ sa začnú po tom, ako sa na svojom rokovacom mandáte dohodnú aj ministri členských štátov EÚ.osobitný spravodajca TASR Jaromír Novak