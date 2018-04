EP odobril legislatívu v prospech bioproduktov a ekologickej výroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili konečné znenie novej legislatívnej úpravy, ktorá zvýši kvalitu produktov ekologickej výroby a prispeje k rozšíreniu bioprodukcie v EÚ.Europoslanci presadili, že inšpekcie sa budú vykonávať fyzicky na mieste u všetkých subjektov a na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie bioproduktu aspoň raz ročne. Raz za dva roky v prípade, že v predchádzajúcich troch rokoch nebolo zaznamenané porušenie pravidiel.EP žiada rovnako prísne pravidlá pre dovážané bioprodukty, podporu rozširovania bioprodukcie v EÚ a zvyšovanie dostupnosti ekologického osiva a zvierat. Členské štáty Únie musia zriadiť a zabezpečiť aktualizovanie databáz dostupného ekologického rozmnožovacieho materiálu s cieľom pokryť dopyt po výrobných vstupoch na strane poľnohospodárov a motivovať ponuku na strane chovateľov, šľachtiteľov a producentov.Podľa stanoviska EP zmiešané poľnohospodárstvo ostáva povolené, čiže farmy vyrábajúce produkty konvenčného aj ekologického poľnohospodárstva budú naďalej fungovať. Ich zákaz by podľa poslancov odrádzal farmárov od postupného prechodu na ekologickú výrobu. Zmiešané farmy však budú musieť jasne a účinne oddeliť oba druhy poľnohospodárskej výroby, aby nedochádzalo k zámene výrobkov či kontaminácii bioproduktov nepovolenými pesticídmi či hnojivami.Poslanci chcú jednoduchšiu certifikáciu pre malých farmárov, čo im ušetrí čas a peniaze pri prechode na ekologickú výrobu.Pre zabránenie kontaminácie biopotravín syntetickými pesticídmi či hnojivami sú podľa EP nevyhnutné preventívne opatrenia. Poľnohospodári, ako aj ďalší operátori v dodávateľskom reťazci, budú povinní aplikovať nové preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť kontaminácii ekologických produktov nepovolenými látkami. V prípade, že kontaminácia bola úmyselná, v prípade zámerného použitia nepovoleného pesticídu alebo ak nedošlo k dôslednému uplatneniu preventívnych opatrení, produkt definitívne príde o predponu bio.Európska komisia musí do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia vypracovať správu, ktorá zhodnotí uplatňovanie preventívnych opatrení a vnútroštátnych limitov pre prítomnosť nepovolených látok v bioproduktoch. V prípade potreby tiež predloží legislatívny návrh, ktorý by preventívne opatrenia posilnil či harmonizoval vnútroštátne pravidlá.