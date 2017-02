EP podporil rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 15. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes podporil zníženie emisií skleníkových plynov a nízkouhlíkové inovácie. Zámerom každoročne rýchlejšie znižovať počet emisných povoleniek vyjadril podporu návrhu Európskej komisie (EK).V súčasnosti sa počet povoleniek v systéme obchodovania s emisiami (ETS) každoročne znižuje o 1,74 percenta. Europarlament podporil znižovanie o 2,2 percenta, prípadne až 2,4 percenta. Nadbytočné nevyužité emisné povolenky chce EP rýchlejšie sťahovať z trhu.Peniaze získané dražbou nadbytočných povoleniek navrhujú europoslanci nasmerovať do modernizačného energetického fondu, inovačného fondu, ktorý financuje nízkouhlíkové technológie, a sociálnej oblasti.Až o 10 percent menej emisných povoleniek oproti uplynulým dvom rokom by mala podľa EP dostať letecká doprava, aby sa v tejto oblasti zrýchlilo obmedzovanie emisií skleníkových plynov.Na základe dnešného rozhodnutia môže EP začať rokovania s Radou EÚ o konečnej podobe emisnej smernice, ktorú nakoniec musia obe inštitúcie schváliť. Pôvodný návrh smernice z dielne EK má za cieľ znížiť objem emisií skleníkových plynov produkovaných v EÚ do roku 2030 o aspoň 40 percent.