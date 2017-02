EP schválil prísnejšie kontroly dokladov pri prekračovaní hraníc Únie

Hranice, Schengen Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Prísnejšie kontroly na vonkajších hraniciach Európskej únie dnes schválil Európsky parlament (EP). Schválené nariadenie prináša systematické overovanie pasov občanov EÚ aj tretích štátov pri prekračovaní hraníc Únie.Po novom budú musieť členské štáty overovať pasy ľudí prekračujúcich hranice EÚ vo viacerých databázach vrátane Schengenského informačného systému (SIS) a Interpolu, kde sú zaznamenané stratené a ukradnuté pasy. Kontroly budú povinné pri vstupe na územie Únie i jeho opúšťaní pri prekračovaní hranice vzduchom, na mori aj po súši.V pozemnej a námornej doprave budú platiť systematické opatrenia od začiatku, ale v leteckej doprave bude možné prechodné obdobie. Polročné obdobie umožní dočasné vykonávanie cielených kontrol, teda kontrolovanie len vybranej časti cestujúcich. O predĺženie prechodného obdobia najviac o jeden a pol roka budú môcť požiadať letiská, ktoré nemajú vybudovanú infraštruktúru potrebnú na systematickú kontrolu cestujúcich.Cielené kontroly pasov namiesto systematických budú môcť využiť členské štáty na pozemných a námorných hraniciach, kde by systematické kontroly mohli výrazne spomaliť dopravu. Bude to ale možné len v prípade, ak sa nepreukáže, že nahradenie systematických kontrol cielenými by mohlo ohroziť vnútornú bezpečnosť EÚ. Cestujúci nevybraní na cielenú kontrolu budú musieť absolvovať aspoň bežnú pasovú kontrolu.Nariadenie vstúpi do platnosti v dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa stanú účinnými okamžite a vo väčšine členských štátov súbežne. Vzťahovať sa nebudú na Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko.