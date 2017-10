EP schválil zriadenie elektronického systému na hraniciach Schengenu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Štrasburg 25. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili zriadenie elektronického systému, ktorý urýchli kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistruje doň vstupujúcich občanov tretích krajín.Systém vstupu a výstupu (EES), na ktorého zriadení sa europoslanci koncom júna dohodli so zástupcami Rady EÚ, nahradí doterajšie označovanie pasov pečiatkami a urýchli prekračovanie hraníc. Zároveň uľahčí kontrolu dodržania povolenej dĺžky pobytu občanov tretích krajín, teda 90 dní v rámci 180 dňového obdobia, zjednoduší odhaľovanie osôb, ktoré si svoj pobyt nezákonne predĺžili, a pomôže pri odhaľovaní podvodov a páchateľov trestných činov.Systém EES bude slúžiť aj na ukladanie určitých informácií o občanoch krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, bez ohľadu na to, či na krátkodobý vstup do schengenského priestoru potrebujú víza alebo nie. Pôjde napríklad o meno a priezvisko, typ, číslo a platnosť cestovného dokumentu, odtlačky prstov, podobu tváre a dátum a miesto vstupu, výstupu či zamietnutia vstupu. Informácie zostanú uložené v systéme EES po dobu troch rokov. V prípade osôb, ktoré si pobyt na území Schengenu nezákonne predĺžili, sa táto lehota natiahne na päť rokov.Podľa dohody medzi EP a Radou prístup k týmto informáciám budú mať pohraničné a vízové orgány na kontrolných stanovištiach vonkajších hraníc a vnútroštátne azylové orgány. Nahliadnuť do systému EES bude môcť aj Europol a orgány činné v trestnom konaní za účelom predchádzania, odhaľovania alebo vyšetrenia teroristických trestných činov alebo inej závažnej kriminality.Systém EES budú prevádzkovať členské štáty, na ktoré sa schengenské pravidlá vzťahujú v plnom rozsahu, využívať ho však budú aj tie krajiny EÚ, ktoré zatiaľ nie sú členmi Schengenu a bol im udelený pasívny prístup k vízovému informačnému systému (VIS) - napríklad Bulharsko a Rumunsko.Systém EES, za ktorý hlasovalo 477 poslancov, 139 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania, by mal byť plne funkčný v roku 2020. Poslanci veľkou väčšinou hlasov schválili aj zmeny v Kódexe schengenských hraníc, ktoré boli nevyhnutné pre zavedenie systému EES.