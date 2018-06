EP vyzval Rusko, aby sa stiahlo z okupovaných území Gruzínska

Európsky parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 14. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu vyzvali Ruskú federáciu, aby ukončila okupáciu gruzínskych území - Abcházska a Južného Osetska. V uznesení sa spresňuje, že Moskva musí naplno rešpektovať územnú celistvosť Gruzínska.Poslanci EP upozornili, že takmer desať rokov po vojenskej agresii voči Gruzínsku, v auguste 2008, Rusko pokračuje v nezákonnej okupácii gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko. V uznesení sa uvádza, že išlo o prvý väčší otvorený ruský útok na politické usporiadanie Európy, po ktorom nasledovali ďalšie akty agresie - vrátane anexie Krymu a vojny na východe Ukrajiny.Uznesenie konštatuje, že Rusko odmieta plne dodržiavať dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorá bola sprostredkovaná EÚ, a neustále posilňuje svoju nezákonnú vojenskú prítomnosť v gruzínskych separatistických regiónoch.Europarlament v tejto súvislosti vyjadril jednoznačnú podporu suverenite a územnej celistvosti Gruzínska. Poslanci požiadali Rusko, aby odvolalo svoje rozhodnutie uznať takzvanú nezávislosť gruzínskych regiónov Abcházska a Južného Osetska.Podľa uvedenej výzvy by Rusko malo stiahnuť z Gruzínska všetky svoje vojenské jednotky, umožniť pozorovateľskej misii EÚ (EUMM) neobmedzený prístup na okupované územia a zastaviť budovanie plotov s ostnatým drôtom a ďalších bariér, ktoré bránia vzájomných kontaktom ľudí a izolujú populáciu oboch okupovaných regiónov.Predseda Výboru EP pre zahraničné veci, nemecký europoslanec David McAllister, v tejto súvislosti zdôraznil, že ide o zmrazený konflikt, ktorý by sa však nemal stať zabudnutým.uviedol v správe pre médiá.Poslanci v uznesení zdôraznili, že EÚ je pevne odhodlaná prispieť k mierovému vyriešeniu rusko-gruzínskeho konfliktu, a to aj prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku, v rámci medzinárodných rokovaní v Ženeve, ktorým Únia spolupredsedá. Únia chce k tomuto procesu prispieť aj činnosťou svojej pozorovateľskej misie v Gruzínsku.