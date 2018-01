EP žiadajú posilniť nástroje a tím EÚ na boj proti ruskej propagande

Europoslanci, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) počas stredajšej plenárnej rozpravy začali "biť na poplach" ohľadom vplyvu ruskej propagandy na členské krajiny EÚ a navrhli posilnenie strategického komunikačného tímu EÚ, ktorý by tento fenomén pozorne sledoval. EP to uviedol vo štvrtok vo vyhlásení pre médiá.Podľa názoru europoslancov od vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny došlo k zvýšenému počtu informačných únikov riadených z Kremľa, falošných správ, dezinformačných kampaní a kybernetických útokov proti EÚ a jej členským štátom. Poslanci pripomenuli ruské zásahy do diania okolo brexitu, ale aj ovplyvňovanie vlaňajších prezidentských volieb vo Francúzsku a parlamentných volieb v Nemecku a Španielsku.Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad obmedzenou reakciou zo strany EÚ a poznamenali, že malý 17-členný strategický komunikačný tím EÚ sa snaží bojovať proti nástrojom ruskej propagandy, akými sú agentúra Sputnik alebo televízna stanica RT, ktoré majú k dispozícii miliardové rozpočty.So zámerom zlepšiť odolnosť EÚ voči týmto nástrojom propagandy žiadajú europoslanci prijať opatrenia na zlepšenie mediálnej gramotnosti, zvyšovanie povedomia o propagande a šírení falošných správ, podporovanie nezávislej a investigatívnej žurnalistiky a úpravu audiovizuálnej smernice EÚ s cieľom umožniť národným regulátorom presadzovať nulovú toleranciu voči prejavom nenávisti.Európski zákonodarcovia zdôrazňujú tiež potrebu zlepšiť transparentnosť vlastníctva médií, ako aj financovanie politických strán a ich kampaní. Sústredili sa aj na oblasť sociálnych sietí, ktoré sa v súčasnosti stávajú hlavným spravodajským zdrojom pre mnohých ľudí v EÚ. Časť poslancov požaduje, aby aj tieto servery dodržiavali rovnaké pravidlá ako tradičné médiá.osobitný spravodajca TASR Jaromír Novak