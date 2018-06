EP zmonitoruje korupciu a slobodu tlače, posvieti si aj na Slovensko

Európsky parlament, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v nasledujúcich mesiacoch intenzívnejšie monitorovať stav právneho štátu v krajinách EÚ, najmä v oblasti korupcie a slobody médií. V tejto súvislosti ich bude zaujímať aj pokrok vo vyšetrovaní vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka.Informoval o tom v utorok Výbor EP pre občianske slobody (LIBE), ktorý zriadil Monitorovaciu skupinu pre právny štát (ROLMG). Skupina, ktorej šéfuje holandská liberálna europoslankyňa Sophie in ‘t Veldová, v utorok zahájila svoju činnosť.Monitorovacia skupina okrem iného nadviaže na dve ad hoc delegácie, ktoré europarlament zostavil a vyslal na Maltu po vražde maltskej novinárky a blogerky Daphne Caruanovej Galiziovej (v decembri 2017) a na Slovensko po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (v marci 2018).Podkladom pre prácu členov ROLMG budú aj dve uznesenia EP so závermi a odporúčaniami vo vzťahu k Malte (prijaté 15. novembra 2017) a k Slovensku (prijaté 19. apríla 2018).V správe LIBE sa uvádza, že Európsky parlament je znepokojený nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní vrážd v oboch krajinách, ale aj opakujúcimi sa tvrdeniami o obťažovaní a zastrašovaní novinárov a množiacimi sa obvineniami z korupcie a podvodov.Cieľom novej monitorovacej skupiny je poskytnúť plnú podporu snahám o dosiahnutie spravodlivosti a zaistenie dodržiavania princípov právneho štátu.Mandát monitorovacej skupiny vyprší 31. decembra. Členovia skupiny majú právomoc zorganizovať vypočutia a formálne stretnutia na pôde EP, ale aj vysielať poslancov na prieskumné pracovné cesty po členských krajinách EÚ.Novovytvorená skupina bude o svojej činnosti priebežne informovať celý Európsky parlament. Na konci svojho pôsobenia predloží plénu návrh uznesenia.Členmi monitorovacej skupiny budú okrem In ‘t Veldovej aj maltská poslankyňa z tábora ľudovcov (EPP) Roberta Metsolová, rakúsky poslanec z frakcie socialistov a demokratov (S&D) Josef Weidenholzer, holandská poslankyňa z tábora Zelení/EFA Judith Sargentiniová, talianska poslankyňa z frakcie Európa priamej slobody a demokracie (EFDD) Laura Ferrarová a holandský poslanec zo skupiny Európa národov a slobody (ENF) Auke Zijlstra. Politické frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Európska zjednotená ľavica - Severská zelená ľavica (GUE/NGL) zatiaľ svojich členov do novej monitorovacej skupiny nenominovali.