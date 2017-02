EPH s údivom sleduje vyjadrenia politikov voči jednému investorovi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Energetický a průmyslový holding (EPH) s údivom sleduje nešťastné vyjadrenia a slovné výpady vrcholových slovenských politikov na adresu jedného z najväčších privátnych investorov v krajine. V dnešnom stanovisku EPH to konštatoval riaditeľ marketingu a komunikácie holdingu Daniel Častvaj.Pripomenul napríklad výhrady predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) v kontexte debaty o zmene tarifnej štruktúry spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia (SSE-D), že regulačný úrad dovoľuje nárast ziskov investorov.reagoval Častvaj.Firma podľa neho zároveň znáša obrovský dlh presahujúci 200 miliónov eur za takzvanú tarifu za prevádzku systému (TPS) zo strany štátu, ktorou sú financované obnoviteľné zdroje energie (OZE) či výroba z domáceho uhlia.konštatoval v stanovisku Častvaj.Miestne spoločnosti, v ktorých je EPH investorom, ako aj samotný holding, sa podľa neho riadia miestnou a európskou legislatívou. Správajú sa pritom štandardne a spoločensky zodpovedne, naplno si uvedomujúc svoj význam pre krajinu. EPH vstúpil do slovenských energetických firiem štandardným spôsobom, keď podiely získal na trhu od európskych energetických firiem za trhové ceny, doplnil Častvaj.Predseda parlamentu Andrej Danko v utorok (31.1.) vyhlásil, že šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík pri cenových rozhodnutiach zvýhodnil spoločnosti, v ktorých má podiel EPH. Narážal tým napríklad na problémy so zvýšením poplatkov za elektrické ističe v stredoslovenskom kraji. Spoluvlastníkom SSE-D je práve EPH.dodal na tlačovej konferencii Danko. Informáciou ÚRSO o cenách energií by sa mal parlament zaoberať vo štvrtok 2. februára o 9.00 hod.