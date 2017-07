Epidémia cholery sa už rozšírila do celého Jemenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. júla (TASR) - Epidémia cholery sa rozšírila už do všetkých 21 provincii Jemenu a usmrtila viac ako 1600 ľudí. Celkovo môže byť nakazených až 270.000 Jemenčanov, informovala v stredu Organizácia Spojených národov.Hovorca OSN Stéphane Dujarric zároveň oznámil, že Svetová zdravotnícká organizácia (WHO) a jej partneri v Jemene dostali v utorok 400 ton zdravotníckej pomoci a vybavenia vrátane 30 sanitiek.Dodávka umožní poskytnutie pomoci približne 10.000 ľuďom v mestách Aden a Hudajda. WHO bude môcť poskytnúť nakazeným 2350 lôžok, ktoré budú rozmiestnené na 600 rôznych miestach po celej krajine.Jemen podľa Dujarrica zažíva druhú vlnu epidémie cholery za šesť mesiacov. Cholera sa do tejto krajiny vrátila koncom apríla. Počet prípadov cholery sa tam sa iba za posledné dva mesiace zvýšil desaťnásobne. Približne štvrtina všetkých obetí sú deti.V Jemene, najchudobnejšej arabskej krajine, zúri občianska vojna, ktorá spôsobila vážny nedostatok potravín a rozsiahle ničenie infraštruktúry vrátane zdravotníckych zariadení.