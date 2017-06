Epidémia cholery sa v Jemene šíri závratnou rýchlosťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 12. júna (TASR) - Epidémiu cholery v Jemene sa naďalej nedarí zastaviť, ba ani spomaliť jej napredovanie.Na následky tohto infekčného ochorenia zomrelo v krajine už najmenej 923 ľudí, čo znamená takmer zdvojnásobenie počtu obetí v priebehu uplynulých 14 dní.Informovala o tom dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Podľa rovnakého zdroja sa od konca apríla nakazilo cholerou už vyše 124.000 ľudí a to predovšetkým na severe Jemenu.Ochorenie sa vyskytuje v 20 z 22 jemenských provincií a v priebehu šiestich mesiacov by mohlo postihnúť hoci 300.000 ľudí, obávajú sa odborníci.Podľa informácií spred niekoľkých dní tvoria 46 percent pacientov deti vo veku do 15 rokov, ktoré patria spoločne so skôr narodenými medzi najohrozenejšie skupiny populácie pri diagnóze cholera.